Documentaire

L’expression jour J (en anglais : D-Day), déjà utilisée par les militaires lors de la préparation des offensives de la fin de la Première Guerre mondiale, désigne actuellement le mardi 6 juin 1944, premier jour du débarquement de Normandie, marquant le début de la bataille de Normandie lors de la Seconde Guerre mondiale.

Le jour J, qui marque le premier jour de la bataille de Normandie (opération Overlord), opposant les forces allemandes de la Wehrmacht (et ses troupes supplétives), et les troupes de débarquement des forces Alliées du SHAEF, est une opération ayant lieu sur des plages normandes en France occupée, prévue le 5 juin 1944 mais finalement repoussée au mardi 6 juin en raison des conditions météorologiques. Cette opération militaire, baptisée Neptune, fut une des opérations majeures de l’histoire, tant par ses complications que par l’importance des moyens mis en œuvre.