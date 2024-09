Documentaire

Une femme, Hillary Clinton, gouvernera-t-elle un jour le pays le plus riche et le plus puissant de la planète ? Qui est-elle réellement ? Que veut-elle ? Quel rôle a-t-elle joué auprès de son époux ?

Quelle influence a-t-elle exercée sur la vie politique de son pays et quel avenir l’attend ?

Sur un point la réponse est claire, Bill et Hillary Clinton ont formé, et forment toujours, un couple au service d’une ambition : le pouvoir.

C’est donc autour de ce constat que s’organise ce programme, c’est le récit d’une ambition partagée par ce couple déchiré, c’est l’empreinte qu’ils laissent sur les dix dernières années du XXème siècle, et celle dont Hillary marquera peut-être le XXIe siècle.

Un film de René-Jean Bouyer

©Tétra Media