La répression politique : Poussés par un anticommunisme culturel et professionnel exalté par la propagande, les attentats et les...
Une nouvelle police : Après avoir longtemps ignoré la participation même de policiers français à des opérations attribuées à...
À travers l’histoire de la 3e République et la montée des périls, le lent cheminement du Maréchal Pétain vers...
Alors qu’Hitler fait face à des frustrations sur tous les fronts, les Japonais sont tenus à distance par les...
L’histoire du Moyen-Orient a été marquée par de nombreux événements violents, mais peu ont eu un impact aussi symbolique...
Pourquoi, cent ans après les faits, continue-t-on de revenir sans cesse sur les événements qui ont conduit à la...
Quand la pression politique devient une affaire de vie ou de mort. Le 1er mai 1993, le suicide de...
Alors que le Nouvel An approchait et que le peuple britannique faisait face à l’introduction du rationnement, tous les...
Dior reste l’un des noms les plus réputés dans l’univers de la mode, de la Haute Couture, du faste...
Dans le secret des plus grandes opérations militaires… Cette série passionnante analyse les opérations sécrètes décisives qui changèrent le...
Henri Martinet, connu sous le nom du « pharmacien volant » par certains, était un homme hors du commun....
14 juin 1940, les troupes de la Wehrmacht entrent à Paris. C’est le début de l’occupation de la capitale...
Pour comprendre pourquoi et comment Hitler est devenu ce qu’il a été, il faut remonter jusqu’à son enfance, sa...
La libération de Paris pendant la Seconde Guerre mondiale eut lieu du 19 au 25 août 1944, marquant ainsi...
Les Galeries Lafayette ouvrent leurs portes à Paris en 1894. Situé à deux pas de la gare Saint-Lazare et...
L’aviation devient un enjeu économique et militaire. La recherche s’intensifie, l’homme défie le temps et s’échappe de l’attraction terrestre....
En novembre 1992, Handicap International s’est mobilisée aux côtés de 5 ONG pour fonder la Campagne internationale pour interdire...
Palestine, histoire d’une terre 1880 à 1991. L’un des documentaires les plus complets pour comprendre le conflit israélo-palestinien de la fin...
La Guerre Froide qui oppose les Etats-Unis à l’URSS est également une guerre technologique où les deux camps se...
À bord de l’USS West Virginia, de nombreux actes héroïques ont permis de sauver des vies parmi les soldats...
