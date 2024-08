Podcast



En 1974, June et Jennifer Gibbons n’ont que 11 ans lorsqu’elles s’apprêtent à déménager pour la énième fois depuis leur naissance. Cette fois-ci direction Haverfordwest, l’une des villes les plus blanches et les plus racistes du Pays de Galles, où leur père est envoyé en mission. À l’école, c’est à nouveau un déferlement de violences : moqueries, insultes, harcèlement, etc. Alors pour se protéger, les jumelles, qui avaient déjà rompu toutes communications avec l’extérieur, adoptent un comportement de plus en plus étrange, sans savoir que cette complicité fusionnelle les conduira un jour au pire.