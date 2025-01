Documentaire

En 1941, dans le désert d’Afrique du Nord, deux bataillons légendaires s’affrontent : les « Rats of Tobruk » composés de soldats australiens et anglais et les « Afrika Korps » allemands.

Ce docu-fiction sur l’une des campagnes les plus célèbres de la Seconde Guerre Mondiale vous entraîne dans la première défaite de l’armée Allemande. Découvrez la face cachée de cette guerre et les liens stratégiques entre leaders politiques et services secrets…