Ressources Dans la même catégorie

Documentaire L’artillerie destructrice de la Wehrmacht En temps de paix cinq années sont nécessaires pour concevoir, tester et produire un nouvel engin de combat. Entre...

Documentaire Le Messerschmitt BF-109, le meilleur chasseur de la Luftwaffe le BF-109 créé par Willi Messerschmitt a été fabriqué à plus de 30 000 exemplaires, en 9 versions et...

Podcast Max Fourestier, l’inventeur des classes de neige La montagne ça vous soigne. Et ce n’est pas Max Fourestier, l’inventeur de la classe de neige qui vous...

Podcast Tchernobyl Franck Ferrand revient sur cette catastrophe. Il a convié cet après-midi l’une des plus grandes expertes de la question,...

Documentaire Adieu l’URSS ! Que reste-t-il aujourd’hui de l’URSS ? Entre colère, nostalgie et amertume, ceux qui ont connu la Russie soviétique entre...

Podcast René Bousquet, les ambiguïtés du « premier flic de Vichy » Écoutez l’histoire de René Bousquet, secrétaire général à la police sous le régime de Vichy, racontée par l’historienne Virginie...

Documentaire L’Allemagne écrasée – Accords de Yalta Les Américains, les Britanniques et les Français enfoncent toutes les lignes de défense et conquièrent les villes allemandes les...

Documentaire La dernière offensive d’Hitler – La bataille des Ardennes C’est à l’initiative du Führer que fut lancée la grande contre-offensive dans les Ardennes, le 16 Décembre 1944, mobilisant...

Documentaire La révolution irlandaise Le récit précis et détaillé de l’avènement de la République d’Irlande, il y a un siècle, des prémices de...

Documentaire Pain, pétrole et corruption Un grand documentaire d’investigation sur l’une des plus scandaleuses affaires de corruption de notre époque, perpétrée aux dépens d’un...

Documentaire Kamikaze: l’ultime sacrifice (1/2) Ce documentaire revient sur la formation et la préparation des japonais dans le cadre de l’«Opération Paradis», dernière grande...

Documentaire Cause commune | Les Roosevelt, une histoire intime (6/7) Franklin Roosevelt peine à faire accepter l’entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. L’attaque japonaise sur Pearl Harbor...

Documentaire 1931 : le procès d’Hitler Documentaire percutant sur l’une des plus grandes occasions manquées du XXeme siècle et un exemple remarquable de courage face...

Documentaire Al Capone : enfant de la prohibition La grande histoire à travers les événements parfois mineurs qui en ont façonné le cours. Le 16 janvier 1920,...

Documentaire La Française doit voter ! Retour sur la scène historique de la vie politique française qui fut le début de la lutte politique pour...

Documentaire 39-45 Le Monde en guerre – 29 – Les guerriers Bonus de cette série de 26 épisodes, principalement narrée par Jean Desailly (Laurence Olivier dans la version originale anglaise),...

Podcast Hitler, 30 janvier 1933 Le 30 janvier 1933 marque un tournant décisif dans l’histoire de l’Allemagne et du monde. Ce jour-là, Adolf Hitler,...

Documentaire Faites sauter la banque – Crise économique asiatique 1997 Plus la fête est longue, plus la gueule de bois est douloureuse. Pendant une décennie, les banquiers, les gérants...

Documentaire Histoire bruyante de la jeunesse, 1949-2020 (1/2) Rétrospective en archives des mouvements culturels portés par la jeunesse depuis l’après-guerre. De Saint-Germain-des-Prés à « La fureur de vivre », des...