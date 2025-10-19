Podcast

Franck Ferrand nous entraîne sur les traces d’Otto Skorzeny, figure redoutée du Troisième Reich, officier SS et maître des opérations spéciales. Du sauvetage de Mussolini au Gran Sasso à sa collaboration avec la CIA, puis le Mossad, ce récit saisissant révèle le parcours hors du commun d’un homme passé de héros d’Hitler à agent secret pour Israël.

Dans cet épisode, plongez au cœur des zones grises de l’après-guerre : la création de la filière d’exfiltration nazie « l’Araignée », les réseaux Stay Behind, et les missions clandestines de la Guerre froide.

Entre mythe et réalité, Franck Ferrand dévoile les facettes multiples d’un personnage fascinant, symbole des ambiguïtés du XXᵉ siècle.