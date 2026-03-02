S’appuyant sur les révélations d’une télépathe russe, soit disant initiée au Tibet aux mystères de l’histoire occulté de la...
Le nazisme est né après la Première Guerre mondiale, avec Hitler à sa tête et le Parti national socialiste...
Franck Ferrand consacre une émission à la création d’Israël. Israël, comme Etat moderne, est né, très exactement le 14...
Londres, 1er mars 1912. Des femmes élégantes sortent calmement d’un immeuble du West End. Dans leurs sacs, des pierres...
Avant la catastrophe – la naissance de la dictature nazie raconte, à travers les pas et les mots de...
Une terre sublime marquée par l’une des pages les plus sombres de l’histoire coloniale. La Namibie est souvent associée...
Le 27 octobre 1962, l’avion d’Enrico Mattei s’écrase. Disparaît alors « l’Italien le plus puissant depuis Jules César »,...
Paul Doumer, né le 22 mars 1857, est une figure emblématique de la politique française du début du 20e...
Lorsqu’on évoque les Émirats arabes unis, les références à l’opulence, au luxe et à la démesure reviennent avec insistance....
Perrine Kervran nous raconte l’histoire d’étranges statues cloutées destinées à éveiller le patriotisme des Allemands pendant la Première Guerre...
Quatorze siècles d’une histoire commune entre juifs et musulmans. Dernier volet : La guerre des mémoires (1945-2013). En 1945,...
A la suite de la révolution de février 1917 en Russie, le Tsar Nicolas II abdique. Ce film est...
70 ans après la chute du fascisme italien, le mystère qui entoure les derniers instants de Mussolini ne s’est...
En septembre 1939, l’Allemagne nazie marche sur Varsovie et commence immédiatement ses exactions sur les juifs et les intellectuels....
Stéphane Bern retrace la vie de l’archiduc François-Ferdinand d’Autriche, assassiné à Sarajevo, en Bosnie, le 28 juin 1914, à...
Les populations des nouveaux territoires occupés de l’Est restent elles aussi particulièrement soupçonnées d’antisoviétisme. La troisième catégorie visée...
Parmi les batailles décisives survenues sur le théâtre des opérations de l’océan Pacifique figure celle de Guadalcanal. Entre août...
De 1920 à 1941, Rudolf Hess a été le confident, le frère de sang et l’âme damnée d’Adolf Hitler....
le BF-109 créé par Willi Messerschmitt a été fabriqué à plus de 30 000 exemplaires, en 9 versions et...
Au printemps 1945, à Londres, le producteur Sidney Bernstein découvre les images tournées par l’armée britannique lors de la...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site