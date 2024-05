Documentaire



Si au début du 20ème siècle, tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes libertaires possible c’est parce que l’anarchisme s’est défait de ses vieux démons. Et grâce aux grandes vagues de migrations qui l’ont porté dans les contrées les plus reculées du globe, il a pu rallier à lui une part importante de la paysannerie.

Mais devant l’imminence d’un conflit mondial, pour faire triompher leur idéal, les libertaires ne peuvent plus seulement imaginer de douces utopies et inventer de généreuses pratiques. Ils doivent reprendre les armes et passer à nouveau à l’offensive. Et c’est ainsi que, des deux rives du Mexique aux immenses steppes d’Ukraine, dans une période pleine de bruit et de fureur, Nestor Makhno et les frères Florès Magon, vont être à l’avant-garde des premières grandes révolutions du XXe siècle et essayer, une fois pour toute, de changer le monde.

Un documentaire de RAMONET (Tancrède)

