Podcast Comment fracasser les vitres pour être entendues Londres, 1er mars 1912. Des femmes élégantes sortent calmement d’un immeuble du West End. Dans leurs sacs, des pierres...

Documentaire Avant la catastrophe – La naissance de la dictature nazie (1933-1936) Avant la catastrophe – la naissance de la dictature nazie raconte, à travers les pas et les mots de...

Documentaire Pourquoi la Namibie porte encore les traces d’un génocide oublié ? Une terre sublime marquée par l’une des pages les plus sombres de l’histoire coloniale. La Namibie est souvent associée...

Documentaire Enrico Mattei, le rebelle du pétrole Le 27 octobre 1962, l’avion d’Enrico Mattei s’écrase. Disparaît alors « l’Italien le plus puissant depuis Jules César »,...

Article Paul Doumer, le président un peu oublié Paul Doumer, né le 22 mars 1857, est une figure emblématique de la politique française du début du 20e...

Podcast Un village français sous l’Occupation L’histoire de l’Occupation et de Vichy est souvent racontée à l’échelle nationale ou depuis les grandes villes. Pourtant, en...

Podcast L’énigme Kadhafi Parmi les personnages qui ont marqué la deuxième moitié du XXe siècle, on doit pouvoir ranger Muammar al Kadhafi...

Documentaire Marseille, la ville terre d’accueil Dans les années vingt, Marseille a vu débarquer près de 100 000 rescapés du génocide arménien. Comment en sont-ils...

Documentaire Le mari de la reine On sait qu’il s’appelle Philip, on a bien remarqué qu’il est grand, distingué, plus vieux aussi que la Reine....

Documentaire Le mystère Ettore Majorana, un physicien absolu Sur les traces d’Ettore Majorana, jeune physicien, auteur d’une théorie fondamentale sur les neutrinos, et mystérieusement disparu en mars...

Documentaire A la conquête de l’espace – 1953-1958, la course aux satellites La conquête de l’espace devient à partir de 1950, un enjeu primordial pour l’URSS et les Etats-Unis, alors que...

Documentaire 1945, l’Allemagne d’après-guerre : un été dans les ruines A partir de mai 45 et la capitulation sans conditions de l’Allemagne en ruines, ses 11 millions de prisonniers...

Documentaire Cobayes en pays communistes Chaque année, les fabricants de médicaments inondent le marché de nouveaux produits. Cachets, pilules et autres gélules leur rapportent...

Podcast L’espion qui vendait les secrets des Alliés aux nazis Ankara, 26 octobre 1943. Ludwig Moyzisch, attaché à l’ambassade d’Allemagne, reçoit la visite nocturne d’un valet de l’ambassade britannique....

Documentaire Quand la gauche collaborait Après la défaite de 1940, beaucoup d’hommes de gauche se fourvoient dans la collaboration par pacifisme et anticommunisme. Les...

Documentaire Le Grand Palais et ses mille et une vies Au XXe siècle, le Grand Palais s’affirme au centre de Paris comme la vitrine prestigieuse de toutes les innovations...

Documentaire Les techniques de contrôle mental de la CIA Ce documentaire porte sur les différents projets secrets menés par la CIA concernant le contrôle mental. Ces études, totalement...

Documentaire Hitler du charisme au chaos (2/3) Dans les années 30, des millions de personnes se bousculaient pour rendre hommage à Hitler. Cette population, électrisée, croit...