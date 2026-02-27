Londres, 1er mars 1912. Des femmes élégantes sortent calmement d’un immeuble du West End. Dans leurs sacs, des pierres...
Avant la catastrophe – la naissance de la dictature nazie raconte, à travers les pas et les mots de...
Une terre sublime marquée par l’une des pages les plus sombres de l’histoire coloniale. La Namibie est souvent associée...
Le 27 octobre 1962, l’avion d’Enrico Mattei s’écrase. Disparaît alors « l’Italien le plus puissant depuis Jules César »,...
Paul Doumer, né le 22 mars 1857, est une figure emblématique de la politique française du début du 20e...
L’histoire de l’Occupation et de Vichy est souvent racontée à l’échelle nationale ou depuis les grandes villes. Pourtant, en...
Parmi les personnages qui ont marqué la deuxième moitié du XXe siècle, on doit pouvoir ranger Muammar al Kadhafi...
Dans les années vingt, Marseille a vu débarquer près de 100 000 rescapés du génocide arménien. Comment en sont-ils...
On sait qu’il s’appelle Philip, on a bien remarqué qu’il est grand, distingué, plus vieux aussi que la Reine....
Sur les traces d’Ettore Majorana, jeune physicien, auteur d’une théorie fondamentale sur les neutrinos, et mystérieusement disparu en mars...
La conquête de l’espace devient à partir de 1950, un enjeu primordial pour l’URSS et les Etats-Unis, alors que...
A partir de mai 45 et la capitulation sans conditions de l’Allemagne en ruines, ses 11 millions de prisonniers...
Chaque année, les fabricants de médicaments inondent le marché de nouveaux produits. Cachets, pilules et autres gélules leur rapportent...
Ankara, 26 octobre 1943. Ludwig Moyzisch, attaché à l’ambassade d’Allemagne, reçoit la visite nocturne d’un valet de l’ambassade britannique....
Après la défaite de 1940, beaucoup d’hommes de gauche se fourvoient dans la collaboration par pacifisme et anticommunisme. Les...
Au XXe siècle, le Grand Palais s’affirme au centre de Paris comme la vitrine prestigieuse de toutes les innovations...
Ce documentaire porte sur les différents projets secrets menés par la CIA concernant le contrôle mental. Ces études, totalement...
Dans les années 30, des millions de personnes se bousculaient pour rendre hommage à Hitler. Cette population, électrisée, croit...
Le Moyen-Orient n’a pas constitué l’unique source de pétrole pour le monde occidental. Les « sept soeurs » se sont mises...
En 1944, les Canadiens s’emparent de l’estuaire de l’Escaut, après avoir mené une bataille victorieuse dans la boue, les...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site