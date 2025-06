Documentaire

De la résistance à la renaissance de la cité phocéenne, de la pétanque à la politique, il a tout vu et tout connu. Né en Algérie dans une famille modeste, il deviendra tour à tour chanteur de music-hall, vendeur de journaux puis grand manitou de la presse. Proche des communistes mais aussi des grands patrons, des politiques de tous bords et des stars du show-business. De l’occupation à la guerre d’Algérie en passant par les années 80, il est le témoin et l’acteur de 50 ans de vie marseillaise.

C’est aussi l’histoire d’un homme qui a fait d’un simple jeu de boules, la fierté de toute une ville : le Mondial La Marseillaise est devenu sous son impulsion la plus grande compétition de pétanque au monde.

Michel Montana, 85 ans, se raconte mais le film donne aussi la parole à ceux qui le connaissent, de nombreuses personnalités comme Jean-Pierre Foucault, Charlotte Rampling, Jean-Claude Gaudin, Renaud Muselier ou encore Claude Brasseur et Jean-Pierre Khalfon

Petites anecdotes et grandes histoires dressent le portrait inédit d’un homme et de sa ville. Un film patrimonial et vivant, qui suit un personnage vraiment hors du commun.

Un documentaire de LIONEL BOISSEAU.