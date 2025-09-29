Documentaire

Issu d’une prestigieuse famille sicilienne, Ettore Majorana (1906-1938 ?) fut un physicien d’exception, introverti et solitaire, collaborateur d’Enrico Fermi.

Jeune physicien, théoricien fulgurant, il disparait mystérieusement le 28 mars 1938 à bord d’un navire reliant Naples pour Palerme. Son corps n’a jamais été retrouvé. Il avait 31 ans. Nous sommes aux portes de la 2ème guerre mondiale. Et au moment où la physique vient d’accomplir sa révolution quantique et de découvrir l’atome.

De nombreuses hypothèses ont été émises sur sa disparition : il se serait suicidé, se serait réfugié dans un monastère en Calabre, serait parti en Amérique du Sud, ou même aurait été enlevé par les nazis. Le mystère reste entier.

Etienne Klein, physicien renommé, directeur de recherche au CEA, part sur les traces de Majorana. Son histoire permet-elle de percer le secret de sa disparition ? Ses recherches scientifiques dans une Europe en pleine ébullition scientifique et dans une période historique trouble y sont-elles pour quelque chose ?