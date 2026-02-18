Documentaire

Plus de 70 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale et la période de l’Occupation, des traces de la présence allemande sont toujours visibles sur le territoire français.

Pendant l’Occupation, la ville de Saint Germain-en-Laye, en région parisienne, a été transformée en quartier général allemand. Pour protéger ce site stratégique majeur, une vingtaine d’abris furent construits, ce qui fait de la ville la cité la plus « bunkérisée » de France.

À Dieppe, on peut encore découvrir tout un réseau de galeries construit au début de l’année 1940 pour se protéger des bombardements.

Un documentaire de Raphaël Rouyer

© Morgane Production – 2016