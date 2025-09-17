Alors qu’Hitler et les Allemands se concentraient sur la Russie, la situation dans le Pacifique prit des proportions épiques lorsque l’armée de l’air japonaise attaqua la flotte navale américaine, stationnée à Pearl Harbor le 7 décembre. Cela a immédiatement amené les États-Unis dans la mêlée et, de retour sur le théâtre de guerre européen, Hitler avait maintenant bien plus à craindre que la Russie.