Le 2 juillet 1994, le vol USAir 1016 relie Columbia et Charlotte (États-Unis). Mais à l’approche de Charlotte, l’avion rencontre de violents orages, rendant l’atterrissage très périlleux.
L’archéologie sous-marine est une discipline récente dont les débuts sont intimement liés au développement de la plongée autonome. En...
Banania, chéchia et coupe-coupe… La trilogie autour des tirailleurs sénégalais remporte sans nul doute la palme des clichés historiques....
Contrairement aux idées reçues, le football en France n’a pas toujours été un sport populaire. À ses débuts, il...
Viktor Kortchnoï, né en 1931 à Leningrad, fut l’un des plus grands maîtres d’échecs du XXe siècle et une...
C’est un combat de près d’un siècle, qui n’a jamais été raconté en documentaire, celui que les personnes handicapées...
Entre 1960 et 1982, la Corse traverse une période charnière, souvent qualifiée de préhistoire de son statut particulier. Cette...
Il y a 30 ans, le 16 juillet 1995, dans le cadre des commémorations de la rafle du Vel...
Il y a 50 ans, le 11 juillet 1975, un an après la loi sur la légalisation de l’IVG,...
Après leur succès en Afrique du Nord, les Alliés étaient prêts à retourner en Europe occupée, débarquant d’abord en...
Parmi les milliers d’objets historiques qui s’échangent, se vendent et s’achètent chaque jour dans le monde entier, certains n’ont...
Ce docu-fiction, agrémenté d’archives inédites, raconte l’histoire de la résistance intérieure française durant la Seconde Guerre mondiale. L’occupation de...
La Wolfsschanze, dont la construction a été ordonnée par Hitler, abrite un ensemble gigantesque et complexe de blockhaus et...
Qui étaient les généraux anglo-saxons qui ont favorisé la victoire des alliés lors de la Seconde Guerre Mondiale ?...
Soutenu par des pop stars lors de sa campagne de 1976, Jimmy Carter se distingue des autres présidents des...
Malgré les humiliations et les portes closes, la deuxième génération des immigrés asiatiques s’approprie la culture américaine. 1942 marque...
L’amitié entre le président américain John F. Kennedy et le crooner Frank Sinatra a été largement documentée et discutée...
Pendant la Seconde Guerre mondiale, un large réseau de souterrains est secrètement construit sous la ville de Londres. Les...
La disparition de Staline marque une étape décisive, la fin d’une époque, sinon la fin d’un système. Elle révèle...
Dès 1956 un tour de Corse automobile fut créé par deux passionnés Jean Sermonard chirurgien sur Ajaccio et le...
Le vol BA 5390 est resté dans toutes les mémoires, et pour cause. Quinze minutes après le décollage, à...
