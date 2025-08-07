Ressources Dans la même catégorie

Conférence Fortunes de mer L’archéologie sous-marine est une discipline récente dont les débuts sont intimement liés au développement de la plongée autonome. En...

Podcast Les tirailleurs sénégalais Banania, chéchia et coupe-coupe… La trilogie autour des tirailleurs sénégalais remporte sans nul doute la palme des clichés historiques....

Podcast Comment le football est devenu un sport populaire Contrairement aux idées reçues, le football en France n’a pas toujours été un sport populaire. À ses débuts, il...

Podcast Kortchnoï, maître des échecs et dissident Viktor Kortchnoï, né en 1931 à Leningrad, fut l’un des plus grands maîtres d’échecs du XXe siècle et une...

Documentaire Handicap, aux origines du combat C’est un combat de près d’un siècle, qui n’a jamais été raconté en documentaire, celui que les personnes handicapées...

Conférence 1960-1982 – La préhistoire du statut particulier de la Corse Entre 1960 et 1982, la Corse traverse une période charnière, souvent qualifiée de préhistoire de son statut particulier. Cette...

Documentaire L’irréparable – 1995, le discours du Vel d’Hiv Il y a 30 ans, le 16 juillet 1995, dans le cadre des commémorations de la rafle du Vel...

Documentaire Une histoire du divorce Il y a 50 ans, le 11 juillet 1975, un an après la loi sur la légalisation de l’IVG,...

Documentaire A la reconquête de l’Europe | Juillet – Septembre 1943 Après leur succès en Afrique du Nord, les Alliés étaient prêts à retourner en Europe occupée, débarquant d’abord en...

Documentaire L’histoire aux enchères – Relique de la seconde guerre mondiale Parmi les milliers d’objets historiques qui s’échangent, se vendent et s’achètent chaque jour dans le monde entier, certains n’ont...

Documentaire La résistance, vivre libre ou mourir Ce docu-fiction, agrémenté d’archives inédites, raconte l’histoire de la résistance intérieure française durant la Seconde Guerre mondiale. L’occupation de...

Documentaire La Wolfsschanze (la tanière du loup) La Wolfsschanze, dont la construction a été ordonnée par Hitler, abrite un ensemble gigantesque et complexe de blockhaus et...

Documentaire Les héros de la Seconde Guerre mondiale – Douglas Mc Arthur Qui étaient les généraux anglo-saxons qui ont favorisé la victoire des alliés lors de la Seconde Guerre Mondiale ?...

Documentaire Le gouverneur de Georgie | Jimmy Carter, le président rock’n’roll Soutenu par des pop stars lors de sa campagne de 1976, Jimmy Carter se distingue des autres présidents des...

Documentaire Le Président et le Crooner : l’amitié secrète de Kennedy et Sinatra L’amitié entre le président américain John F. Kennedy et le crooner Frank Sinatra a été largement documentée et discutée...

Documentaire Les bunkers secrets de Churchill Pendant la Seconde Guerre mondiale, un large réseau de souterrains est secrètement construit sous la ville de Londres. Les...

Documentaire Le tour de Corse Dès 1956 un tour de Corse automobile fut créé par deux passionnés Jean Sermonard chirurgien sur Ajaccio et le...