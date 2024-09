Conférence

Les historiens restent à la fois perplexes et divisés lorsqu’il s’agit d’analyser les causes de la Première Guerre mondiale. Expliquer l’explosion d’un Tsunami historique qui a entraîné la mort de 18 millions d’êtres humains et les souffrances de 20 millions de blessés par la succession des guerres Balkaniques et par l’assassinat de l’archiduc héritier d’Autriche-Hongrie n’est pas satisfaisant. Pour expliquer ce genre de phénomène, il faut remonter quelques décennies en arrière : et si la Grande Guerre de 1914-1918 n’était que la conséquence d’une toute première guerre mondiale qui aurait ensuite disparu des écrans radar de la mémoire ?