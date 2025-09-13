Les Papes ne sont pas seulement les chefs de l’Eglise Catholique mais également les gardiens de secrets jamais révélés.
Ce documentaire étudie chaque Pape du XXème siècle et retrace avec soins tous les faits historiques gardés précieusement dans les archives du Vatican.
Quelles sont réellement les révélations de Fatima ?
Quel fut le rôle exact de Pie XII durant la seconde guerre mondiale ?
Pourquoi certains ont souhaité s’attaquer à Jean Paul II et pourquoi persiste-t-il autant de suspicions sur le destin de son prédécesseur Jean Paul Ier ?
En outre, découvrez en exclusivité, le film que Ali Agca a tourné sur les préparatifs de son attentat.