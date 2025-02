Documentaire

Trois bébés naissent sur l’Exodus en 1947. Dans le même temps, trois bambins arabes poussent leurs premiers cris en Palestine. Ils ont un an à la création d’Israël, vingt ans pendant la guerre des six jours. De 1947 à 1992, le regard, la souffrance et les espoirs d’une génération jetée dans la tourmente de l’histoire au travers de six personnages. Trois Israéliens et trois Palestiniens.

Réalisateur : Arnaud Hamelin et Pierre-Marie Bernoux

Date de production : 1993