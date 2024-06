Documentaire



Dans le sud de Madagascar, près de Fort Dauphin, un programme pour la protection des lémuriens a été mis en place par plusieurs institutions (QMM, ANGAP, the Madagascan Waters end Forestry Board). Son but est de sauver les groupes de lémuriens d’une mort certaine à cause de la déforestation dans cette région maritime. Roger et Jilsan appartiennent au groupe ethnique des Antanouchs, et ils se battent pour sauver les lémuriens qui sons en danger à cause des activités humaines. Un documentaire de Vincent Grémillion.