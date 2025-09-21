Les tensions montent entre les deux jeunes tigresses. Dès que leur mère a le dos tourné, Lighting en profite pour châtier sa sœur Arrow-Head.
Lorsque les deux mastodontes ouvrent les hostilités, mieux vaut ne pas se trouver dans les parages.
Traverser l’eau glacée au fort courant n’est pas un problème pour les adultes. Pour les faons, c’est loin d’être...
Longtemps en Europe, le roi des animaux ne fut pas le lion mais l’ours admiré, vénéré, pensé comme un...
Frédéric Pignon est passionné par les animaux depuis son plus jeune âge. Ayant grandi dans une famille amoureuse des...
Vision et sens de l’orientation: Homme VS animal
Quel est l’état de la population piscicole de la Seine dans Paris intra-muros ? Cap sur la on la...
Je maîtrise l’art du camouflage mieux qu’un ninja
Fille aînée de Louise et Michel Pageau, l’homme qui parle avec les loups, Nathalie Pageau a hérité du don...
En Roumanie, le lien homme-ours déchaîne les passions. Plusieurs milliers de plantigrades vivent dans les Carpates. Rémy Dupouy, un...
Les nids de frelons, souvent impressionnants par leur taille et leur structure complexe, peuvent poser un réel danger lorsqu’ils...
10.000 à 15.000 années en arrière, de nombreuses espèces qui appartenaient à ce qu’on appelle la « méga faune » disparaissaient....
Escargot, limace ou bulot… Fred, Jamy et Sabine nous dressent le portrait des gastéropodes, ces drôles d’animaux qu’on croise...
Les 110 espèces de lémuriens présentes sur l’île de Madagascar bien avant l’arrivée de l’homme sont menacées par le...
C’est un fait, tout être vivant a besoin de sommeil. S’ils en sont privés, les animaux comme les hommes...
La région du Serengeti est l’un des environnements les plus dangereux de la planète, qui abrite également la meute...
À peine quelques semaines après la naissance de sa portée, la mère de ces ratons a été tragiquement écrasée...
L’altruisme, cet acte qui offre un véritable avantage au receveur et qui coûte au donneur, est certainement considéré à...
Explorez les fonds marins à la rencontre de leurs plus belles créatures en compagnie d’un champion du monde de...
Tandis que des toucans colorés se délectent de fruits, un boa constrictor vient rôder sur le territoire de Zucco,...
Nourrir les requins est une passion répandue dans le milieu des plongeurs. LE SOURIRE DES REQUINS nous fait partager...
