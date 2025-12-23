Pourquoi et comment étudie-t-on l’évolution des populations d’animaux ? Que révèlent les dernières recherches sur les menaces qui pèsent sur les félins ? À l’occasion de la parution du nouvel « Atlas des mammifères sauvages de France », qui consacre l’une de ses parties aux félins, trois experts font un état des lieux des connaissances sur ces mammifères fragiles.