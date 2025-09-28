En pleine saison des amours, ces deux mâles se battent pour remporter l’affection de toute la harde de femelles.
Les serpents ne sont pas connus pour leur instinct maternel mais le serpent à sonnette fait exception à la...
Les girafes, poussées par la soif, s’abreuvent à côté des lions, qui attendent patiemment que la nuit tombe.
Lorsqu’on adopte un chat, il est naturel de se demander combien de temps il partagera notre vie. L’espérance de...
Le dipneuste doit son extraordinaire longévité à une mutation qui lui permet de résister aux sécheresses. Images tirées du...
Le grand requin blanc, souvent perçu comme une créature redoutable, est un prédateur fascinant et complexe qui règne sur...
Les combats de kangourous sont très violents, et leurs particularités physiques sont de véritables atouts quand il s’agit de...
Quand les plaines s’assèchent, l’un des animaux les plus dangereux d’Afrique devient irascible. Ce jeune hippopotame a absolument besoin...
Ces petits félins mènent une vie secrète dans les forêts, pouvoir les observer est un privilège.
Les oiseaux dans le ciel, les poissons sous la mer, les insectes sous la terre et les gros mammifères...
La mer héberge des créatures étranges. Parmi les animaux marins, il existe un groupe très particulier, celui des crustacés....
Madagascar, située dans l’océan Indien, est une île d’environ 600 000 km² abritant une vie sauvage extrêmement variée. Les...
Les otaries, autrefois denrées majeures des Maoris, furent largement décimées par les européens et les chasseurs australiens. Aujourd’hui, leur...
En Espagne, ces hommes et ces femmes veulent préserver les espèces en danger. Réalisateur : Bertrand Aguirre, Remi Cadoret
Cette meute de hyènes repère une intrusion. La réaction est immédiate et l’étrangère est assaillie de toutes parts.
Ils infestent nos villes et envahissent nos imaginaires, alimentant terreur et fascination. Et si, plutôt que de les craindre,...
Un tour du monde à la découverte des derniers paradis sauvages, peuplés de fascinantes espèces parfois menacées : les loups, réintroduits...
David Attenborough entame un périple autour du monde pour retracer l’histoire extraordinaire des créatures volantes que sont les insectes,...
La Martinique est la dernière île touchée par l’invasion du poisson lion (rascasse volante) en mer Caraïbe. La Direction...
La nature regorge de créatures fascinantes, et parmi elles, certains animaux se distinguent par leur appétit insatiable. Découvrons ensemble...
Un couple d’orques est en maraude. Ces grandes prédatrices des mers ne sont pas intéressées par les sardines, ce...
