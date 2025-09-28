Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Un serpent à sonnette défend ses petits en dépit du danger Les serpents ne sont pas connus pour leur instinct maternel mais le serpent à sonnette fait exception à la...

Documentaire Des lions prennent en chasse une girafe Les girafes, poussées par la soif, s’abreuvent à côté des lions, qui attendent patiemment que la nuit tombe.

Article Les races de chats ayant l’espérance de vie la plus courte Lorsqu’on adopte un chat, il est naturel de se demander combien de temps il partagera notre vie. L’espérance de...

Documentaire Le dipneuste, un poisson préhistorique qui peut respirer dans l’air comme un mammifère Le dipneuste doit son extraordinaire longévité à une mutation qui lui permet de résister aux sécheresses. Images tirées du...

Article Le grand requin blanc : le souverain des prédateurs marins Le grand requin blanc, souvent perçu comme une créature redoutable, est un prédateur fascinant et complexe qui règne sur...

Documentaire Un kangourou de 1m80 s’attaque au caïd du clan Les combats de kangourous sont très violents, et leurs particularités physiques sont de véritables atouts quand il s’agit de...

Documentaire Le chat sauvage européen, très présent mais invisible Ces petits félins mènent une vie secrète dans les forêts, pouvoir les observer est un privilège.

Documentaire Pourquoi certains animaux vivent-ils dans les arbres ? Les oiseaux dans le ciel, les poissons sous la mer, les insectes sous la terre et les gros mammifères...

Documentaire Le monde secret des crustacés La mer héberge des créatures étranges. Parmi les animaux marins, il existe un groupe très particulier, celui des crustacés....

Documentaire Les lémuriens de Madagascar Madagascar, située dans l’océan Indien, est une île d’environ 600 000 km² abritant une vie sauvage extrêmement variée. Les...

Documentaire Gros plan sur les otaries de Nouvelle-Zélande Les otaries, autrefois denrées majeures des Maoris, furent largement décimées par les européens et les chasseurs australiens. Aujourd’hui, leur...

Documentaire Ils protègent les espèces menacées En Espagne, ces hommes et ces femmes veulent préserver les espèces en danger. Réalisateur : Bertrand Aguirre, Remi Cadoret

Documentaire Violente attaque de hyènes contre une intruse Cette meute de hyènes repère une intrusion. La réaction est immédiate et l’étrangère est assaillie de toutes parts.

Documentaire Les rats des villes Ils infestent nos villes et envahissent nos imaginaires, alimentant terreur et fascination. Et si, plutôt que de les craindre,...

Documentaire Le retour à la nature | Les derniers mondes sauvages (2/2) Un tour du monde à la découverte des derniers paradis sauvages, peuplés de fascinantes espèces parfois menacées : les loups, réintroduits...

Documentaire A la conquête du ciel – Le triomphe David Attenborough entame un périple autour du monde pour retracer l’histoire extraordinaire des créatures volantes que sont les insectes,...

Documentaire La part du lion La Martinique est la dernière île touchée par l’invasion du poisson lion (rascasse volante) en mer Caraïbe. La Direction...

Article Les animaux les plus gourmands de la nature : qui sont-ils ? La nature regorge de créatures fascinantes, et parmi elles, certains animaux se distinguent par leur appétit insatiable. Découvrons ensemble...