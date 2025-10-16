Pouvant mesurer 1,50 mètre de long et peser plus de 250 kg, cette tortue est dotée d’une endurance incroyable....
Chaque année en France, plus de 100 000 chiots et chatons viennent au monde. Des bébés qui vont connaitre...
D’ordinaire, seul un mâle dominant dirige un clan. Ces deux frères ont fait une coalition et chaque membre du...
La communication animale par Sylvie Alliaume d’Ecoute animale. Lors de la conférence, Sylvie nous expliquera ce qu’on entend par...
Les poissons possèdent une caractéristique physique qui les distingue : les écailles. Ces structures, bien que souvent négligées, jouent...
Grâce à un jouet à mâcher, ces experts en requins mesurent la puissance de la morsure du requin marteau....
Chaque été depuis 2013, une équipe de chercheurs et ingénieurs, et une quarantaine de bénévoles, se coordonnent pour faire...
La civelle, ou pibale, l’alevin de l’anguille, est très prisée, car les gastronomes l’achètent à prix d’or. Il y...
Le phénomène du vêtement pour chien se démocratise. Fini le caniche emmitouflé dans son petit manteau à carreaux, la...
Le Terre-Neuve est une race de chien originaire de l’île de Terre-Neuve (Canada). De forte taille, il revêt généralement...
Dans l’intimité d’un clan de lionnes, ce documentaire animalier en 4K propose une immersion complète au milieu des fauves....
Pourquoi et comment étudie-t-on l’évolution des populations d’animaux ? Que révèlent les dernières recherches sur les menaces qui pèsent...
Ce bébé kangourou a bien grandi et est prêt à sortir de la poche de sa mère pour affronter...
Bienvenue dans les coulisses de l’aquarium de Nouméa ! Découvrez comment y sont entretenus les bassins, ce que mangent...
Les oies des neiges peuvent parcourir 6 400 km en une seule migration, avec des trajets de 1 000...
Chassé, empoisonné ou braconné, le loup avait totalement disparu du territoire français au milieu du 20 ème siècle. Il...
Le squelette pratiquement complet du plus grand mammifère terrestre connu a été exhumé dans le nord Pakistan par le...
Il est grand temps pour les jeunes guépards d’apprendre les rudiments de la chasse. Avec une vitesse de pointe...
On connaît sa puissance, mais le crocodile est aussi très patient. Il peut retenir sa respiration pendant une heure,...
Le mystère du régalec, souvent confondu avec des serpents de mer mythiques. Des images amateurs d’une créature marine étrange...
