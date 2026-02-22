Aux Bahamas, la vie des célèbres cochons nageurs de l’île Big Major Cay n’est pas si rose qu’il n’y paraît.
En Afrique du Sud, des moutons tiennent compagnie aux rhinocéros et ça fait du bien à tout le monde...
Chaque nuit, les dix millions de chauves-souris avalent des quantités astronomiques de fruits, qu’elles laissent tomber dans une autre...
Le toucan, oiseau emblématique des forêts tropicales, fascine par ses couleurs éclatantes et son imposant bec. Originaire d’Amérique centrale...
L’araignée sicarius est spécialisée en embuscades, mais c’est aussi un mets de choix pour ce marsupial en quête d’un...
En Patagonie, une otarie 100 fois plus grosse attaque des gorfous.
Discret, nocturne et souvent aperçu au détour d’un jardin ou d’un chemin de campagne, le hérisson suscite autant de...
Le mâle tortue mauresque est parfois un peu lourd…
Carlins, chihuahuas et bouledogues sont des races de chiens très recherchées, mais ces quadrupèdes sont souvent atteints de maladies...
Il y a 150 ans, les premiers colons atteignent le far-ouest Pacifique, découvrent un océan inépuisable de poissons, de...
Le photographe nature Cede Prudente poursuit son voyage sur l’île de Bornéo en quête d’images de la très farouche...
Dans le monde des parasites, peu de créatures suscitent autant de répulsion et d’inquiétude que la tique. Cet acarien...
Cela fait des années qu’un tel événement ne s’était pas produit aux États-Unis. Bien que le loup ait été...
Illustration de quelques-unes des recherches conduites sur les communautés de fourmis des îles du Pacifique par l’IMBE-IRD sous l’impulsion...
Le cerf élaphe est le plus grand des animaux sauvages vivant en France (A l’exception de quelques ours). Il...
Chaque année, « Animal Expo » est un événement culte ouvert au grand public et dédié aux animaux de...
Les Bouches de Bonifacio, entre la Sardaigne et la Corse, représentent un véritable microcosme où de nombreuses espèces viennent...
Le chat est l’animal domestique préféré des Européens. Pourtant, personne ne sait comment vivent nos chers félidés une fois...
L’homme n’est pas le seul animal doté d’une communication complexe : les animaux échangent de mille façons depuis la nuit...
Federico Fanti profite de sa visite au musée pour poser une question faussement simple : qu’est-ce qu’un dinosaure ?
Une vingtaine d’espèces de dinosaures, en grande majorité des théropodes, sont connus pour avoir eu des plumes, comme les...
