Le soir venu, alors que certains s’endorment, d’autres s’éveillent, se baladent, chassent, bâtissent, s’affairent… C’est tout un monde animal...
Le grand requin blanc demeure l’un des rares prédateurs marins que l’homme n’a jamais réussi à maintenir en captivité...
Sur l’île d’Evengué, au Gabon, Nicholas Bachand partage sa vie avec de jeunes gorilles orphelins. Son défi quotidien est...
Un million de faucons de l’Amour se rassemblent chaque année dans une vallée du Nord-Est de l’Inde, dans un...
Parfois, sous l’eau, c’est un peu bizarre.
Accueillir un chat au sein de son foyer est une expérience source de joie et de complicité inégalée. Pourtant,...
Ce jeune paralititan se trouve dans une situation particulièrement effrayante : il est coincé entre deux prédateurs géants, un...
En Malaisie, sur le mont Kinabalu, un toupaye a conclu un pacte pour le moins étonnant avec une plante...
La chute des bois chez les élans est un phénomène naturel qui intrigue non seulement les chercheurs mais aussi...
Tandis que des toucans colorés se délectent de fruits, un boa constrictor vient rôder sur le territoire de Zucco,...
Le sanglier, animal mystérieux à l’instinct grégaire et à l’activité nocturne, reste difficile à surprendre et à observer. Ce...
Crayonner le portrait d’un cheval passe forcément par le questionnement de son entourage. Gémix est le personnage principal, le...
L’existence des escargots se déroule souvent à 20 mètres à la ronde de leur lieu de naissance. Mais chez...
La mer héberge des créatures étranges. Parmi les animaux marins, il existe un groupe très particulier, celui des crustacés....
Trois reportages dans des urgences vétérinaires : chiens, chats, chevaux ou fauves, la médecine animale affronte chaque jour des...
Dans les Balkans, de nombreux animaux sauvages ont été réintroduits : vautours, cervidés, chevaux sauvages et loups. Chaque espèce...
L’Amérique du nord a très tôt pris conscience de sa riche biodiversité. Dans l’ouest américain, la faune sauvage peut...
\r\n\r\nLes animaux terrestres et marins usent de techniques variées et parfois surprenantes pour se protéger des prédateurs ou attraper...
L’homme n’est pas le seul animal social. Début 2001, le primatologue Franz de Waal publie ses travaux sur le...
Les membracides laissent perplexes tant leurs formes sont fantaisistes. Caprices de la nature ou mimétismes, ces insectes quelque peu...
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