Documentaire

En 2004, le virus ravageait le sanctuaire animal de Lossi au Congo. A cette époque un documentaire retraça les efforts désespérés d’une primatologue pour retrouver des gorilles survivants et en apprendre plus sur cette terrible maladie. 10 ans plus tard, ce film constitue un témoignage unique sur la dimension animale d’Ebola, alors que ce fléau l’Afrique de l’Ouest et pétrifie le reste du monde.

Un film de Marie Hélène Baconnet