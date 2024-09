Documentaire



Les grandes sécheresses qui frappent le continent transforment profondément les habitudes de la faune sauvage. À Savannah Lane, la situation devient critique, obligeant les animaux à s’adapter rapidement pour survivre. Nos héroïnes, représentées par différentes espèces femelles, doivent trouver des solutions ingénieuses face à la raréfaction de l’eau et des ressources. Elles vont devoir collaborer, parfois même s’arranger entre elles pour surmonter ces défis imposés par un environnement de plus en plus hostile. La survie dans cette nouvelle savane dépend de leur résilience et de leur capacité à s’adapter, démontrant la force et l’ingéniosité des femelles face à l’adversité.

Série : Belles et Rebelles

Réalisateur : Laurent Frapat