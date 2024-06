Documentaire



Découverte des étonnants comportements sociaux de différentes espèces animales. Dans de nombreuses communautés animales, avoir des amis s’avère de la plus haute importance pour la survie et la reproduction. Illustrations avec les pintades de la savane au Kenya, les damans des rochers en Israël, les chauves-souris vampires du Panamá, et les marmottes à ventre jaune des montagnes du Colorado. Dans la savane semi-aride du plateau de Laikipia, au Kenya, les pintades lancent un appel spécial pour inviter leurs congénères les plus proches à passer à table. Chez les damans des rochers, dans la plus grande oasis d’Israël, les groupes où règne l’égalité vivent plus longtemps. Au Panamá, les chauves-souris vampires partagent le sang recueilli avec leurs acolytes affamées. De leur côté, les marmottes à ventre jaune des montagnes du Colorado doivent apprendre à garder une saine distance avec leurs amies sous peine de perdre la vie pendant l’hibernation. Documentaire disponible jusqu’au 05/08/2021.