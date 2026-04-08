L’adoption animale : l’altruisme, cet acte qui offre un véritable avantage au receveur et qui coûte au donneur, est certainement considéré à ce jour comme un des paradoxes centraux de l’évolution. Et pourtant, chez les tigres, les abeilles, les dauphins, les lions, et diverses espèces de primates, l’altruisme est poussé jusqu’à l’adoption. Dès lors, comment la sélection naturelle aurait pu éliminer l’altruisme? Dans le cas particulier des insectes sociaux, cette substitution parentale avait déjà fait réviser à Darwin sa théorie de l’évolution par la sélection naturelle : le biologiste s’est en effet aperçu que les insectes non-reproducteurs qui adoptaient et assistaient les jeunes étaient porteurs d’une grande partie du bagage génétique de leurs parents. Darwin dut étendre sa théorie au groupe familial. Mais chez les mammifères dont l’homme, quel est l’avantage de l’acte d’adoption? Un documentaire de Bertrand Loyer, Jacqueline Farmer, Saint Thomas Productions, France 5, France 3, Canal+, National Geographic Channels