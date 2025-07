Documentaire

Quels sont les animaux qui vivent dans les cavernes où les conditions de vie sont caractérisées par le manque de lumière, l’humidité et la température basse ? Près de la surface, on trouve des crapauds communs, des araignées et des chauve-souris. Plus loin, on trouve des niphargus, crevettes blanches et aveugles et des insectes primitifs.