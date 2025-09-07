Avec 4 estomacs à nourrir, il lui faut parfois prendre des risques pour assurer la survie de sa progéniture.
À quoi ressemblaient les ancêtres des oiseaux ? Comment et quand le vol est-il apparu ? En sommeil tout...
La mâchoire de ce poisson s’étire pour faire quatre fois sa taille au repos. Plus la mâchoire est grande,...
Chien de berger, de garde et de défense. Caractère: Calme, équilibré, attaché aux gens de la famille, méfiant envers...
Nzuri pourrait s’attaquer à une gazelle de Thomson, mais elle choisit finalement une autre proie tout aussi véloce.
L’alligator ne se contente pas d’habiter un étang, il le déblaie, l’agrandit si besoin et entretient ses fondations.
Cette conférence filmée a été imaginée dans le cadre du retour sur les diagnostics de vulnérabilité effectués dans le...
Pour personnaliser l’odeur de son terrier, la chouette chevêche collectionne les excréments. Les bouses de bisons séchées lui permettent...
Aussi à l’aise dans les cours d’eau du continent Africain que dans les forêts en altitude, le cobra des...
Dian Fossey voulait sauver les derniers gorilles du Congo et du Rwanda qu’elle fut la première à approcher et...
Une immersion privilégiée dans l’intimité de six familles d’animaux mues par un même objectif : la survie. Chez les...
En 1979, Laurie Marker quitte famille, amis et son pays, les Etats-Unis, pour venir en aide au guépard. Elle...
Chaque année, la migration des gnous en mai, lorsque la saison des pluies n’est pas terminée, donne lieu au...
Comme son ancêtre Ibn Aïssa, Abdallah parcourt le Maroc en tout sens à la recherche de reptiles dont le...
David White organise des croisières dans la mangrove de la rivière Daintree. Au fil des années passées à parcourir...
Les découvertes de bébés et d’embryons de dinosaures ont fourni aux paléontologues de précieuses informations sur la croissance des...
Pour lutter contre le terrorisme, l’aéroport de Moscou entraîne une brigade de chiens au flair redoutable. Ces croisés de...
La faune du Pacifique est la plus riche du monde marin. La plupart des 274 000 espèces recensées dans...
L’okapi, souvent décrit comme un animal mystérieux et fascinant, est un mammifère unique qui suscite l’intérêt des chercheurs et...
Un bon paquet de protéines.
Fred et Jamy nous emmènent à la découverte des loups du Gévaudan. Ils nous ouvrent les portes du parc...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site