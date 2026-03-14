En Malaisie, la grotte du Cerf abrite une multitude d’animaux peu glamours.
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Sous son apparence de peluche miniature et inoffensive, la fourmi-panda dissimule l’un des secrets les plus redoutables du monde...
Le guépard peut chasser des proies trois fois plus grosses que lui. Sa vitesse est impressionnante, mais elle nécessite...
L’odorat de certains chiens leur permet de détecter des cellules cancéreuses.
Entre démonstration de puissance et défense de territoire, quelles sont les raisons qui poussent le troisième plus grand mammifère...
Parfois, la nature, c’est un peu immonde.
Le poulpe, créature fascinante des profondeurs marines, continue de surprendre les scientifiques par ses compétences exceptionnelles et son intelligence...
Le soir venu, alors que certains s’endorment, d’autres s’éveillent, se baladent, chassent, bâtissent, s’affairent… C’est tout un monde animal...
Le grand requin blanc demeure l’un des rares prédateurs marins que l’homme n’a jamais réussi à maintenir en captivité...
Au coeur de la savane est-africaine, ce documentaire aux somptueuses images bat en brèche les stéréotypes sur les carnivores et...
La stratégie est bien connue. Pour ne pas s’embarrasser de couver et de nourrir sa descendance, la femelle du...
Lors de la dernière glaciation, l’Amérique du Nord était couverte d’une couche de glace de près de 3 km...
La série a pour décor la réserve nationale de Masaï Mara au Kenya, où trois millions d’animaux sauvages nous...
Les lions n’ont pas toujours le dessus sur leurs proies…
Dans une société qui, aujourd’hui, donne de plus en plus d’importance à l’aspect économique des choses, le Renard de...
Un voyage au coeur du pays le plus vierge de la planète, la Papouasie/Nouvelle Guinée. Guidés par un couple...
La biodiversité terrestre traverse une crise d’une ampleur inédite depuis des millions d’années. Partout dans le monde, les habitats...
L’histoire de la vie sur Terre et celle du feu sont intimement liées : le volcanisme est à l’origine...
Animal sacré pour les Asiatiques, « montagne de viande » pour les Africains, l’éléphant ne cesse de hanter l’imaginaire...
Un bon paquet de protéines.
Originaire du Pacifique nord, le crabe royal du Kamtchatka peut atteindre deux mètres d’envergure. Dans les années 1960, des...
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