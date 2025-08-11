Documentaire

Isolée sur un éperon rocheux au large de l’océan antarctique, la forêt tasmane abrite quelques unes des espèces végétales et animales les plus vieilles du monde. 130 espèces d’oiseaux et 25 espèces de mammifères ont été répertoriés.

Mais en dehors de ce sanctuaire protégé par l’Unesco, certaines espèces pourraient bien subir le même sort que le Thylacine, aussi connu sous le nom de tigre de Tasmanie, disparu en 1936.

Aujourd’hui, des chercheurs et amoureux de la nature se battent pour sauver son cousin : le diable de Tasmanie.

Extrait du film : « A la reconquête des forêts – Tasmanie, sauver les derniers géants »

Réalisation : Stéphane Jacques

