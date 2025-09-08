Hazen Audel construit un abri avec ce qu’il trouve dans la nature, et nous montre pourquoi il est nécessaire de s’abriter la nuit.
Pour attraper les saumons du Pacifique qui ont remonté les cours d’eau sur 500 km, le grizzly a plusieurs...
Les océans sont en perpétuel mouvement, et leurs habitants aussi ! Des méduses aux poulpes, des tortues aux poissons,...
Réputé vorace, cruel, destructeur, sanguinaire et même amateur de chair humaine, le loup terrifie l’homme depuis la nuit des...
Dans cet épisode, Jean-Luc Jung, chef de la station marine de Dinard et professeur au Muséum national d’Histoire naturelle,...
Cette femelle guépard a été chassée, blessée et vendue, avant d’être secourue par le De Wildt Cheetah and Wildlife...
De nombreuses idées reçues continuent de circuler sur ces icônes de la paléontologie. Il est temps de leur tordre...
L’élevage de poules pondeuses est une pratique répandue aussi bien en milieu rural qu’urbain. Cependant, il arrive qu’une poule...
Des renards dans la métropole parisienne? Partons les découvrir avec Xavier Japiot, expert naturaliste à la Ville de Paris....
C’est un chien compact et musclé. Chien de chasse broussailleur, il a besoin de pouvoir se retourner vite et...
Au parc zoologique, Jérémy, un soigneur dédié, prend soin de six éléphants, dont Nina, qui a surmonté une double...
Dans les vastes étendues de la savane africaine, un jeune guépard arpente son territoire, symbole de vitesse et d’élégance....
Depuis fort longtemps, le requin, occupe une place importante dans notre imaginaire. Chez nous, en occident, il est souvent...
Choisir le nom de votre animal de compagnie est à peu près le même sujet de discussion que pour...
Dans la capitale, il n’y a pas que des pigeons… Vous y trouverez aussi des faucons crécerelles et des...
Nos chasseurs de pythons partent en mission aux quatre coins de la planète pour attraper et protéger, au péril...
En Australie, Sue s’occupe de bébés wombats orphelins : Stacey, cinq mois, est la dernière arrivée. Comme tous les...
Ce drongo est un oiseau très rusé qui va jouer un bon tour à une bande de suricates.
Un bébé wapiti vient de naître. Dans la nature, les mères cachent leur nouveau-né dans les fourrés ou les...
Les deux scientifiques examinent l’odorat de certains animaux, qui va bien au-delà des capacités humaines. Helen Czerski teste les...
Cette série décrypte les comportements les plus surprenants du monde animal et végétal… La nature offre des solutions créatives...
