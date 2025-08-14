Documentaire

Au Costa Rica, Adelina Schutt réalise le rêve que son père et elle ont toujours partagé : venir en aide aux singes-araignées.

Son refuge, situé à Curù, compte une vingtaine de singes-araignées dont 14 ont déjà été rendus à la liberté.

Appartenant à une espèce très menacée, la plupart de ces singes ne se rencontrent plus guère que derrière les barreaux des zoos ou encore chez des particuliers où ils font office d’animaux de compagnie.

Adelina acueille tous ceux qui ont été saisis par les douaniers ou dont les propriétaires ne veulent plus pour leur réapprendre la liberté.

Car ayant vécu toute leur vie en captivité, la majorité d’entre eux ne savent même pas comment se nourrir seuls ou se déplacer avec leur queue.

Extrait du film : Les gardiens de la forêt – Sauver le singe-araignée

Réalisation : Jérôme Ségur

