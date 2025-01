Documentaire

Au cœur du Myanmar, terre de beauté sauvage et de dangers cachés, l’herpétologue et photographe Nathanaël Maury part en expédition fascinante. Armé d’un sac à dos et d’un appareil photo, il explore jungles épaisses, temples anciens et îles reculées pour documenter des reptiles et amphibiens, dont certains encore inconnus. Naviguant entre forêts infestées de serpents et rencontres extraordinaires avec des espèces comme le majestueux cobra royal, Nathaniel immortalise des instants uniques pour son encyclopédie mondiale. Sur fond de paysages époustouflants et de patrimoine culturel, ce périple révèle l’équilibre fragile entre la faune et la conservation dans un monde en mutation.

Réalisateur : Nathanaël Maury