Documentaire

Photographe et archéthologue passionné, Nathanaël Maury sillonne le Laos, l’un des territoires les plus sauvages et mystérieux d’Asie du Sud-Est. Armé de son appareil photo et de sa détermination, il explore les forêts denses, les montagnes escarpées et les cavernes karstiques à la recherche de reptiles et d’amphibiens rares. Sa quête ultime ? Documenter ces espèces avant qu’elles ne disparaissent. Dans ce voyage haletant, il rencontre des scientifiques et découvre des créatures fascinantes, parfois venimeuses, mais toujours captivantes. Une aventure scientifique et humaine au cœur d’un paradis naturel en péril.

Présenté par Nathanaël Maury