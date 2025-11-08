Après l’épouillage, qui a le double avantage de nettoyer la peau et renforcer les liens sociaux, une bonne sieste est de rigueur pour les rhinopithèques.
Il partage nos vies depuis 20 000 ans. En cours de route, il nous a aidés à trouver de...
Au pays des Inuits, trouver de la nourriture n’est pas toujours simple.
L’Europe, bien que moins réputée pour ses serpents venimeux que des régions comme l’Asie ou l’Afrique, abrite tout de...
La découverte du biologiste marin Ryan Daly est inattendue car les requins-bouledogues sont très discrets et mystérieux.
Depuis la création du centre Athenas, Gilles Moyne a soigné 66 lynx et a réussi à en relâcher 22....
La musaraigne à trompe est un tout petit mammifère insectivore. Si elle ressemble à un rongeur, ou même à...
Sur Middle Island, au sud de l’Australie, les manchots pygmées ne sont pas passés loin l’extinction à cause de...
Ryan Daly, biologiste marin, entreprend d’attacher une caméra à un requin-bouledogue pour capturer les images de sa vie mystérieuse....
Les animaux les plus rapides de la jungle africaine ne sont pas les plus connus, comme la vipère du...
Cette conférence filmée a été imaginée dans le cadre du retour sur les diagnostics de vulnérabilité effectués dans le...
Chaque été depuis 2013, une équipe de chercheurs et ingénieurs, et une quarantaine de bénévoles, se coordonnent pour faire...
Tout en rondeur, au parler franc, rudoyant parfois les gens comme il faut bouger les chevaux, avec affection, attirant...
Les animaux sauvages sont entourés de légendes et de superstitions. En quatre volets, cette série documentaire renouvelle notre regard...
L’éducation canine est essentielle pour établir une relation harmonieuse entre un chien et son maître. Elle permet non seulement...
Les marmottes, petits mammifères herbivores de la famille des Sciuridés, sont souvent associées aux montagnes et aux prairies alpines....
\r\nPeut-on apprivoiser les animaux sauvages ? Qu’est-ce-qui différencie l’animal sauvage de l’animal domestique ? Christian Walliser, dompteur dans un cirque,...
La série a pour décor la réserve nationale de Masaï Mara au Kenya, où trois millions d’animaux sauvages nous...
En Namibie, Maria Dickman a fondé un refuge pour les pangolins.
Vous avez déjà vu une grosse fourmilière ? Un très très grosse aussi ? Mais connaissez-vous la super-colonie ?...
Nania, petit éléphanteau orphelin ne se sépare plus de son ami Westy le mouton. A l’heure de retourner à...
