Documentaire Comment le chien est-il devenu le premier ami de l’homme ? Il partage nos vies depuis 20 000 ans. En cours de route, il nous a aidés à trouver de...

Article Quels sont les serpents les plus venimeux d’Europe ? L’Europe, bien que moins réputée pour ses serpents venimeux que des régions comme l’Asie ou l’Afrique, abrite tout de...

Documentaire Découverte d’une nurserie pour les requins-bouledogues à des kilomètres de l’océan La découverte du biologiste marin Ryan Daly est inattendue car les requins-bouledogues sont très discrets et mystérieux.

Documentaire Ce lynx a une dent en chrome Depuis la création du centre Athenas, Gilles Moyne a soigné 66 lynx et a réussi à en relâcher 22....

Documentaire La musaraigne est une véritable fée du logis La musaraigne à trompe est un tout petit mammifère insectivore. Si elle ressemble à un rongeur, ou même à...

Documentaire Ces chiens ont sauvé une colonie de manchots Sur Middle Island, au sud de l’Australie, les manchots pygmées ne sont pas passés loin l’extinction à cause de...

Documentaire Plongée dans les profondeurs pour découvrir les secrets du requin-bouledogue Ryan Daly, biologiste marin, entreprend d’attacher une caméra à un requin-bouledogue pour capturer les images de sa vie mystérieuse....

Documentaire Vitesse mortelle dans la jungle Les animaux les plus rapides de la jungle africaine ne sont pas les plus connus, comme la vipère du...

Conférence La vulnérabilité face au loup Cette conférence filmée a été imaginée dans le cadre du retour sur les diagnostics de vulnérabilité effectués dans le...

Documentaire Les tortues instrumentées Chaque été depuis 2013, une équipe de chercheurs et ingénieurs, et une quarantaine de bénévoles, se coordonnent pour faire...

Documentaire Lucien Gruss – Le temps de dresser Tout en rondeur, au parler franc, rudoyant parfois les gens comme il faut bouger les chevaux, avec affection, attirant...

Documentaire Les mystères de la forêt | Des bêtes et des sorcières Les animaux sauvages sont entourés de légendes et de superstitions. En quatre volets, cette série documentaire renouvelle notre regard...

Article Quelles sont les différentes méthodes d’éducation canine ? L’éducation canine est essentielle pour établir une relation harmonieuse entre un chien et son maître. Elle permet non seulement...

Documentaire Tout ce que l’on ne vous dit pas sur les marmottes Les marmottes, petits mammifères herbivores de la famille des Sciuridés, sont souvent associées aux montagnes et aux prairies alpines....

Documentaire Xenius – Peut-on apprivoiser les animaux sauvages ? \r

Peut-on apprivoiser les animaux sauvages ? Qu’est-ce-qui différencie l’animal sauvage de l’animal domestique ? Christian Walliser, dompteur dans un cirque,...

Documentaire Gnou : prédateur en migration – Chronique de l’Afrique sauvage La série a pour décor la réserve nationale de Masaï Mara au Kenya, où trois millions d’animaux sauvages nous...

Documentaire Super colonie de fourmis Vous avez déjà vu une grosse fourmilière ? Un très très grosse aussi ? Mais connaissez-vous la super-colonie ?...