Documentaire



Le long des 1000 km de son cours, du minuscule ruisseau de montagne au large estuaire, la Loire montre de multiples visages. Aujourd’hui mieux protégée, elle voit revenir dans ses eaux et le long de ses berges des espèces longtemps disparues, comme le castor ou la cigogne, et en accueille de nouvelles, comme le silure ou le ragondin. Au printemps, ses crues deviennent à la fois indispensables à la vie et extrêmement destructrices. Dans leurs terriers le long des berges, les martins pêcheurs et les guêpiers pourront-ils pondre sans que leurs nids soient inondés ? Les musaraignes et les castors pourront-ils établir de nouveaux territoires lorsque le niveau de l’eau aura enfin baissé ?

Ce film nous fait découvrir l’incroyable richesse de ce grand fleuve sauvage à travers les vies qui peuplent ses rives et ses eaux. Le dernier grand fleuve sauvage d’Europe. Vie sauvage

Réalisé par Sylvain Garassus

