Documentaire Cet oiseau tue et mange des singes La harpie féroce est l’un des rapaces les plus puissants.

Article Le tamanoir, un animal qui s’adapte au nord du Brésil Dans les territoires septentrionaux du Brésil, touchés de plein fouet par la déforestation, un animal assez insolite parvient à...

Documentaire Une armée de crabes envahit une plage En Australie, des milliers de crabes vivent sur les plages au rythme des marées.

Documentaire La société des fourmis coupe-feuille, une des plus complexes du règne animal Depuis des siècles, la cité de Calakmul est en ruine. Les habitants humains ont été remplacés par une autre...

Documentaire Le poisson qui ne savait pas nager Dans l’Océan Atlantique, un curieux poisson est presque incapable de nager.

Documentaire Les fous de Bassan face au virus Des milliers de couples de fou de Bassan se reproduisent chaque année sur l’île Rouzic, unique colonie française située...

Article 4 infos surprenantes sur l’ornithorynque L’ornithorynque est sans aucun doute l’une des créatures les plus déconcertantes que la nature ait jamais engendrées. Ce petit...

Podcast Abeilles, où sont-elles ? C’est l’animal joyeux de nos livres pour enfants, de nos paquets de céréales ou de nos dessins animés :...

Documentaire Voyage au centre de la vie – chiens et loups À l’aide de prises de vue révolutionnaires, cette série documentaire propose de suivre le développement de bébés animaux. Cet...

Documentaire La loutre vouée à une disparition tragique ? Après avoir presque disparu, la loutre a commencé à reconquérir les rivières grâce à l’interdiction des pièges, aux mesures...

Documentaire Le monde violent des tigres Pour asseoir sa domination, Sundari n’hésite pas à attaquer ses sœurs quand elles sont le plus vulnérables.

Documentaire Le bonobo – notre cousin ? Une enquête sur l’identité du bonobo, autrefois connu sous le nom chimpanzé pygmée. Dans quelle mesure ce grand singe...

Documentaire Félins : caracal VS pintade Dans les vastes étendues sauvages de l’Afrique, une danse constante de prédateurs et de proies se déroule, chaque espèce...

Article En combien de temps un chat mort devient raide ? La rigidité cadavérique, également appelée rigor mortis, est un phénomène naturel qui se produit chez tous les mammifères, y...

Documentaire Entre lions et hyènes, la concurrence est rude pour les guépards Cette femelle doit chasser assez pour nourrir plusieurs estomacs, tout en faisant attention à la sécurité de ses petits.

Documentaire Le seul animal que les crocodiles craignent Au pied des eaux brassées des chutes de Murchidson en Ouganda vivent deux ennemis éternels : le varan et...

Documentaire L’étonnant requin dormeur de Port-Jackson Année après année, les requins de cette espèce cherchent à retrouver le même partenaire, phénomène atypique chez les requins.

Article Pourquoi ferrer un cheval ? Ferrer un cheval est une pratique ancestrale qui consiste à poser des fers sous les sabots de l’animal. Cette...

Documentaire Chauve-souris : alliée ou ennemie ? Suspecte numéro un de la pandémie de Covid-19, la chauve-souris effraie. Mais comme le montre cette étonnante enquête scientifique,...