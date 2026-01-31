Abonnez-vous ▶ http://bit.ly/ZappingSauvage
C’est un prédateur ultime, implacable : le crocodile marin est le reptile le plus imposant de notre planète.
C’est un prédateur ultime, implacable : le crocodile marin est le reptile le plus imposant de notre planète.
La harpie féroce est l’un des rapaces les plus puissants.
Dans les territoires septentrionaux du Brésil, touchés de plein fouet par la déforestation, un animal assez insolite parvient à...
En Australie, des milliers de crabes vivent sur les plages au rythme des marées.
Depuis des siècles, la cité de Calakmul est en ruine. Les habitants humains ont été remplacés par une autre...
Dans l’Océan Atlantique, un curieux poisson est presque incapable de nager.
Des milliers de couples de fou de Bassan se reproduisent chaque année sur l’île Rouzic, unique colonie française située...
L’ornithorynque est sans aucun doute l’une des créatures les plus déconcertantes que la nature ait jamais engendrées. Ce petit...
C’est l’animal joyeux de nos livres pour enfants, de nos paquets de céréales ou de nos dessins animés :...
À l’aide de prises de vue révolutionnaires, cette série documentaire propose de suivre le développement de bébés animaux. Cet...
Après avoir presque disparu, la loutre a commencé à reconquérir les rivières grâce à l’interdiction des pièges, aux mesures...
Pour asseoir sa domination, Sundari n’hésite pas à attaquer ses sœurs quand elles sont le plus vulnérables.
Une enquête sur l’identité du bonobo, autrefois connu sous le nom chimpanzé pygmée. Dans quelle mesure ce grand singe...
Dans les vastes étendues sauvages de l’Afrique, une danse constante de prédateurs et de proies se déroule, chaque espèce...
La rigidité cadavérique, également appelée rigor mortis, est un phénomène naturel qui se produit chez tous les mammifères, y...
Cette femelle doit chasser assez pour nourrir plusieurs estomacs, tout en faisant attention à la sécurité de ses petits.
Au pied des eaux brassées des chutes de Murchidson en Ouganda vivent deux ennemis éternels : le varan et...
Année après année, les requins de cette espèce cherchent à retrouver le même partenaire, phénomène atypique chez les requins.
Ferrer un cheval est une pratique ancestrale qui consiste à poser des fers sous les sabots de l’animal. Cette...
Suspecte numéro un de la pandémie de Covid-19, la chauve-souris effraie. Mais comme le montre cette étonnante enquête scientifique,...
Chez cette espèce de grenouille, c’est le mâle qui s’occupe des œufs après les avoir fertilisés, jusqu’à ce qu’ils...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site