Documentaire

De nos jours, les zoos n’ont plus le même rôle qu’autrefois. Alors qu’il n’y a pas si longtemps, on enfermait les animaux dans le but surtout de pouvoir les montrer aux hommes, aujourd’hui, dans un souci de préservation des espèces, on met la priorité sur le bien-être de l’animal et le respect de son habitat naturel.

Le zoo de Bâle est un bel exemple de cette philosophie, comme nous le révèle ce reportage tourné dans ses coulisses, en compagnie de Stefan Hoby, son vétérinaire.

Un documentaire de Jean-Marc Chevillard pour Passe-moi les jumelles