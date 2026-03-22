Au Japon, sur l’île d’Ōkunoshima, de très nombreux lapins coexistent avec les hommes.
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Les abeilles disparaissent massivement depuis août 2007. Ce désastre touche particulièrement les Etats-Unis, l’Allemagne, la Suisse, l’Italie, l’Espagne, le...
Une stratégie ingénieuse permet à cette chenille de papillon argus frêle de s’infiltrer dans une fourmilière, ou elle pourra...
A Abou Dhabi, celui qui gagnera la course de dromadaires remportera 1 million de dollars.
La steppe eurasienne abrite l’un des animaux nomades les plus étranges au monde : l’antilope saïga.
La neige y recouvre les arbres et les lumières vertes dansent dans un ciel rempli d’étoiles. Pendant la période...
Dans le désert du Namib, la larve de fourmilion a conçu un piège diabolique.
Au Brésil, dans la région du Cerrado, se dressent de grandes termitières. Les termites y sont à l’abri de...
Des caméras ont suivi un troupeau de chevaux de Camargue en immersion.
Les Zygènes sont de petits papillons d’une envergure de 3 à 4 cm caractérisés par des ailes antérieures souvent...
La lune façonne notre environnement et influence la vie de millions d’animaux. Et pourtant, aucun lien n’a jamais été...
Depuis une vingtaine d’année, sangliers, renards et fouines se multiplient dans les villes. Ils causent de nombreux dégâts matériels...
Avant de pouvoir régner sur la savane, les jeunes prédateurs sont fragiles et inconscients des dangers qui les entourent....
Au milieu du lac Tempe, en Indonésie, vit Alhim avec sa femme, sa fille et son jeune fils de...
Au printemps 2016, un couple de faucons crécerelles choisit le centre de Vienne pour y bâtir son nid. Si...
Souriant, joueur et rassurant, star du petit écran, nous aimerions tous l’avoir pour ami ! Le dauphin occupe une...
Les marmottes, petits mammifères herbivores de la famille des Sciuridés, sont souvent associées aux montagnes et aux prairies alpines....
Les sangliers ont de moins en moins peur de l’homme. Les randonneurs du parc national des Calanques le savent...
Trouver le bon emplacement pour la litière de votre chat peut sembler anodin, mais c’est en réalité une décision...
Il préfère la compagnie des chameaux à celle des humains
Le gigantoraptor est un dinosaure géant, le plus grand des oviraptoridés. Et il ne se laisse pas faire lorsqu’il...
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