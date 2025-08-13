Documentaire

Comment vivent les chats à Tokyo, la ville la plus peuplée au monde?

Les Japonais adorent les chats et quelque fois même les vénèrent. Mais la plupat des Japonais ne peuvent en recevoir un à la maison, car les règles de co-propriété les interdisent bien souvent, pour des raisons d’hygiène notamment.

Alors pour ceux qui ne peuvent s’offrir leur propre maison, il existe un endroit très spécial où rendre visite à ces adorables boules de poils.

Regardez la vie de pacha des 15 pensionnaires du Happy Neko Café !

Est-ce que Kurumi, le petit chaton, parviendra à s’y faire des amis ?

Extrait du film : “Trois Petits Chats”

Réalisation : Emma Baus

