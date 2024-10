Conférence

L’Ouest de la France est connu pour ses menhirs et dolmens. Pourtant, l’Homme est présent dans la région depuis environ 450 000 ans. Et il s’est arrêté dans une charmante petite vallée, en Mayenne. Nous laissant, dans deux grottes (et peut-être davantage ?) les images des mythes et des symboles qui lui tenaient à cœur. Les histoires qui soudaient son groupe et formaient son identité. Le mammouth, en particulier, voici 25 000 ans, fut transfiguré sur les parois de la grotte Mayenne-Sciences. Nous vous le présenterons, ainsi que ses compagnons (le cheval, le bison, le rhinocéros…).

Avec Romain Pigeaud.