Documentaire



Sélectionné en 2009 parmi plus de 8000 candidats pour une mission de 180 jours dans la Station spatiale internationale (ISS), Thomas Pesquet est le dixième Français à voyager dans l’espace. Une aventure humaine en rotation à 28 000 km/h et à quelque 400 kilomètres au-dessus de la Terre. Au cours de sa mission, baptisée Proxima en hommage à l’étoile la plus proche de notre Soleil, Thomas Pesquet a dû mener à bien de nombreuses activités scientifiques en tant qu’ingénieur à bord de l’ISS. Un documentaire de Karelle Ternier.