Documentaire



Alors que l’espèce des tamarins avait presque disparu, elle a été sauvée et sa population recommence à s’accroître… mais elle est menacée par le marmouset. Les Tamarins sont une famille de primates qui se distinguent par leur petite taille, leur agilité et leur aspect singulier. Parmi eux, le singe tamarin se démarque particulièrement, captivant l’attention par ses caractéristiques uniques et son comportement fascinant.

Originaire des forêts tropicales d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud, le singe tamarin a su s’adapter à une variété de milieux, des canopées denses aux régions plus ouvertes. Sa taille modeste, généralement inférieure à 30 centimètres, en fait l’un des plus petits primates du monde, mais ne sous-estimez pas sa puissance et son intelligence.

Ce petit singe est reconnaissable à son pelage souvent coloré, allant du brun au noir en passant par le blanc et l’orange, qui varie selon les espèces. Ses yeux vifs et expressifs ajoutent à son charme, lui donnant une apparence à la fois curieuse et alerte.

Les tamarins sont des animaux sociaux, vivant en groupes familiaux dirigés par un couple dominant. Ces groupes peuvent comprendre jusqu’à une douzaine de membres, créant ainsi des liens forts et complexes au sein de la communauté. La communication entre les tamarins se fait par des vocalisations variées, des gestes et des expressions faciales, démontrant une intelligence sociale remarquable.

Le régime alimentaire du singe tamarin est diversifié, se composant principalement de fruits, d’insectes, de petits vertébrés et parfois de nectar. Leur agilité leur permet de se déplacer habilement à travers la canopée à la recherche de nourriture, utilisant souvent leur queue préhensile pour se balancer d’une branche à l’autre.

Auteur : Frédéric Lepage

Un documentaire de Mauricio Dias

Musique : Alexandre Guerra

© Ampersand