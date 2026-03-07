Qui dit piqûre dit abeille fâchée ou paniquée. Chaque espèce d’abeille a sa personnalité. Notre abeille à miel, l’abeille noire, est réputée pour être moins docile que l’abeille jaune. De ce fait, cette cousine italienne a été davantage sélectionnée et exportée partout dans le monde. Explications avec Stéphane Bonne, rédacteur en chef d’Abeilles en liberté.