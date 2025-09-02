Ce mammifère arboricole n’est ni diurne, ni nocturne, et se montre surprenant par bien des aspects.
Exilée, elle n’a d’autre choix que d’explorer les territoires voisins pour y trouver refuge.
La soie est l’outil des sociétés parmi les mieux organisées. Et les fourmis vertes d’Australie savent en faire des...
Les croquettes pour chien sont devenues, au fil des années, l’alimentation de référence pour la majorité des propriétaires d’animaux....
500 macaques sont isolés sur une petite île des Caraïbes depuis 70 ans : comment se sont-ils organisés pour...
Différents sifflements sont utilisées pour alerter la colonie, mais ils ne suffisent pas toujours.
Leur dentition complexe permettait de bien mastiquer, et cela représentait l’un des avantages par rapport aux dinosaures.
Pour connaître les causes de l’attaque de requin, les chercheurs doivent explorer différentes théories.
Alors que l’été approche, ce marsupial doit être prévoyant et manger autant que possible. Images tirées de la série...
Souriant, joueur et rassurant, star du petit écran, nous aimerions tous l’avoir pour ami ! Le dauphin occupe une...
Le dipneuste doit son extraordinaire longévité à une mutation qui lui permet de résister aux sécheresses. Images tirées du...
De nombreuses raisons expliquent pourquoi les insectes sont des experts en survie : il sont en effet capables de...
L’ours malais est bien plus petit que ses cousins. De ce fait, par instinct de survie, il a dû...
La rapidité du développement des chiots est impressionnante et, sous nos yeux, les chiots se préparent à l’âge adulte...
Le Puy du Fou, célèbre pour ses spectacles historiques, présente un événement unique : le bal des oiseaux fantômes,...
Cet oiseau géant n’hésite pas à faire quelque chose de terrible pour assurer la survie de sa progéniture.
Botswana, réserve de Moremi. Une meute de lycaons protège sa portée, un heureux présage pour cette espèce qui conjure...
Depuis 2004, l’île de Curaçao accueille dans un centre de delphinothérapie des personnes en situation de handicap physique ou...
Un bébé paresseux très mignon, une pieuvre sénile et des mantes religieuses.
Cette histoire commence par un rêve d’enfant, un enfant fasciné par les oiseaux . Au fil des années, l’enfant...
Les grands fauves sont menacés, entre autres, par l’augmentation constante de la population mondiale qui a restreint les espaces...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site