Documentaire Prince du Désert – Histoire d’une légende (2/2) Ce documentaire retrace la longue et trépidante histoire du cheval Arabe, révélant la relation particulière qu’il a pu tisser...

Documentaire Prince du Désert – Une beauté parfaite (1/2) Le cheval arabe, aussi nommé « Prince du désert », a exercé un attrait universel sur les hommes. Un circuit international...

Documentaire Le Lynx d’Europe peut-il encore survivre ? Dans le sud de l’Espagne, le parc national de Doñana déploie une mosaïque de lagunes, de dunes mouvantes et...

Documentaire La mort au bout des crocs – Serpents venimeux d’Afrique Attention, scènes de crimes… Pour s’adapter aux environnements extrêmes du continent africain, les serpents ont développé des comportements étonnamment...

Documentaire Naissance de bébé manchot en direct La naissance d’un bébé manchot papou en direct.

Article Falabella : le petit prince argentin qui révolutionne le monde équin Le monde équin regorge de créatures fascinantes, mais peu suscitent autant d’émerveillement et de curiosité que le Falabella. Originaire...

Documentaire Le magnifique spectacle des oiseaux du Delta de l’Okavango Lors de la migration, plus de 500 espèces d’oiseaux se retrouvent autour de l’oasis la plus luxuriante d’Afrique.

Documentaire Comment savoir lorsqu’une vache est en chaleur ? Le duo de frère et sœur, Jennifer et Charles, unissent leurs forces pour déterminer quelles vaches sont en chaleurs...

Documentaire Les ours Les ours font partie des animaux les plus impressionnants de notre planète, mais savez-vous combien il existe d’espèces ?...

Documentaire Les animaux ont-ils des émotions ? L’Homme a longtemps pensé que les animaux n’avaient pas d’émotions. Aujourd’hui, les scientifiques nous montrent le contraire. Les animaux...

Documentaire Chiots et chatons, trois mois pour devenir grand Elevés par de véritables passionnés aux quatre coins de la France, des chiots et chatons de races différentes sont...

Conférence La Comex, cinquante ans sous la mer La Comex a été pionnière dans la plongée profonde industrielle après avoir développé toute la physiologie hyperbare nécessaire à...

Documentaire La menace des fourmis tueuses Une énorme colonie de 200 millions de fourmis mangeuses de chair apparaît dans la jungle brésilienne, dévorant tout sur...

Documentaire Martre d’Amérique VS souris Dans la forêt boréale, la martre d’Amérique vit au jour le jour et chasse sans répit.

Documentaire Violent duel entre un tigre et une ourse qui défend son petit Ce tigre pensait avoir un repas facile en visant un ourson. C’était sans compter sur la mère, prête à...

Documentaire Les techniques de chasse des orques Les orques ne connaissent aucun prédateur mais sont les prédateurs de tous : baleines, dauphins, éléphants de mer, phoques,...

Documentaire Un eden au Sahara Au nord du Tchad, en plein coeur du Sahara, il existe un massif montagneux oublié qui abrite, au sein...

Documentaire Comment vivre avec le colobe rouge de Zanzibar ? Shaabani Ali Hassan travaille comme guide dans la réserve de Jozani, à Zanzibar. Chaque jour, il accompagne les visiteurs...

Documentaire Le chaton : choix du chaton, éducation, soins… Redécouvrez le chat, devenu au fil du temps l’un des meilleurs amis de l’Homme. Hier sauvage ou mythifié, aujourd’hui...