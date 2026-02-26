Bien que les chats ne souffrent pas de schizophrénie au sens humain, ils peuvent présenter des troubles comportementaux qui y ressemblent, souvent classés sous le Syndrome d’Hyperesthésie Féline.
Bien que les chats ne souffrent pas de schizophrénie au sens humain, ils peuvent présenter des troubles comportementaux qui y ressemblent, souvent classés sous le Syndrome d’Hyperesthésie Féline.
Ce documentaire retrace la longue et trépidante histoire du cheval Arabe, révélant la relation particulière qu’il a pu tisser...
Le cheval arabe, aussi nommé « Prince du désert », a exercé un attrait universel sur les hommes. Un circuit international...
Dans le sud de l’Espagne, le parc national de Doñana déploie une mosaïque de lagunes, de dunes mouvantes et...
Attention, scènes de crimes… Pour s’adapter aux environnements extrêmes du continent africain, les serpents ont développé des comportements étonnamment...
La naissance d’un bébé manchot papou en direct.
Le monde équin regorge de créatures fascinantes, mais peu suscitent autant d’émerveillement et de curiosité que le Falabella. Originaire...
Lors de la migration, plus de 500 espèces d’oiseaux se retrouvent autour de l’oasis la plus luxuriante d’Afrique.
Le duo de frère et sœur, Jennifer et Charles, unissent leurs forces pour déterminer quelles vaches sont en chaleurs...
Les ours font partie des animaux les plus impressionnants de notre planète, mais savez-vous combien il existe d’espèces ?...
L’Homme a longtemps pensé que les animaux n’avaient pas d’émotions. Aujourd’hui, les scientifiques nous montrent le contraire. Les animaux...
Elevés par de véritables passionnés aux quatre coins de la France, des chiots et chatons de races différentes sont...
La Comex a été pionnière dans la plongée profonde industrielle après avoir développé toute la physiologie hyperbare nécessaire à...
Une énorme colonie de 200 millions de fourmis mangeuses de chair apparaît dans la jungle brésilienne, dévorant tout sur...
Dans la forêt boréale, la martre d’Amérique vit au jour le jour et chasse sans répit.
Ce tigre pensait avoir un repas facile en visant un ourson. C’était sans compter sur la mère, prête à...
Les orques ne connaissent aucun prédateur mais sont les prédateurs de tous : baleines, dauphins, éléphants de mer, phoques,...
Au nord du Tchad, en plein coeur du Sahara, il existe un massif montagneux oublié qui abrite, au sein...
Shaabani Ali Hassan travaille comme guide dans la réserve de Jozani, à Zanzibar. Chaque jour, il accompagne les visiteurs...
Redécouvrez le chat, devenu au fil du temps l’un des meilleurs amis de l’Homme. Hier sauvage ou mythifié, aujourd’hui...
Les ancêtres de ce chiroptère ont été les premiers mammifères à pénétrer sur l’île, bien avant les humains. En...
