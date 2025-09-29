Ressources Dans la même catégorie

Documentaire La gestation d’une lionne est très risquée La lionne Maya est à 2 semaines de mettre au monde ses lionceaux, mais elle est affamée. Elle se...

Documentaire Deux mambas noirs s’affrontent pour s’accoupler avec une femelle Après avoir triomphé des prétendants, encore faut-il que le vainqueur parvienne à séduire sa future partenaire.

Documentaire Pourquoi chasser quand on peut voler la proie d’un congénère ? Les crocodiles ont la mâchoire la plus puissante du règne animal. Ils font ce qu’ils peuvent pour s’éviter mais...

Conférence Intelligences animales : cervelle d’oiseaux et mémoire d’éléphants L’humain n’a pas le monopole de l’intelligence, celle-ci est partout et plurielle. La chercheuse Emmanuelle Pouydebat remet en cause...

Documentaire Les géantes de Yalimapo La plage de Yalimapo, dans l’ouest de la Guyane, est l’un des principaux sites mondiaux de ponte de la...

Documentaire Impressionnant combat entre deux markhors, rois des falaises En pleine saison des amours, ces deux mâles se battent pour remporter l’affection de toute la harde de femelles.

Documentaire Un serpent à sonnette défend ses petits en dépit du danger Les serpents ne sont pas connus pour leur instinct maternel mais le serpent à sonnette fait exception à la...

Documentaire Planète Dinosaures – Les survivants Découverte des habitats et modes de vie des dinosaures, qui ont régné il y a plus de 250 millions...

Documentaire Animaux du désert : la saison des gazelles Dans un environnement différent, les gazelles Dorcas partagent leur territoire avec renards, lapins, reptiles et plus de 100 espèces...

Documentaire La vérité sur l’extinction de l’ours polaire Quelque part au Nord de l’Islande, une petite fille voit débarquer sur une grève un ours polaire épuisé de...

Conférence Le loup, une histoire culturelle Réputé vorace, cruel, destructeur, sanguinaire et même amateur de chair humaine, le loup terrifie l’homme depuis la nuit des...

Conférence Comment le chat a-t-il été domestiqué ? Si l’histoire de la domestication du chien est souvent connue, celle du chat est longtemps restée un mystère. Pourtant,...

Documentaire Les loups pêcheurs du Canada Les loups pêcheurs du Canada, aussi appelés loups marins, représentent une des nombreuses facettes fascinantes de la biodiversité canadienne....

Documentaire Prédateurs, la lutte pour la vie La région de Savuti, au Botswana, concentre une foule de prédateurs forcés de coexister. A chaque espèce ses techniques...

Documentaire Cet étonnant lézard a évolué pour survivre à la chaleur du désert Avec le meilleur camouflage d’Amérique du Nord, des orteils couverts d’écailles et une vitesse de pointe de 37 km/h,...

Documentaire Chasseur de venin – Invasion extra-terrestre L’aventurier et spécialiste des animaux, Donald Schultz, est en Australie où il se trouve face aux créatures les plus...