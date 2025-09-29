La lionne Maya est à 2 semaines de mettre au monde ses lionceaux, mais elle est affamée. Elle se...
Les araignées peuvent-elles nous sauter dessus ? Devons-nous craindre les nids de frelons en forêt ? Arachnophobie, ophiophobie, apiphobie,...
Après avoir triomphé des prétendants, encore faut-il que le vainqueur parvienne à séduire sa future partenaire.
Les crocodiles ont la mâchoire la plus puissante du règne animal. Ils font ce qu’ils peuvent pour s’éviter mais...
L’humain n’a pas le monopole de l’intelligence, celle-ci est partout et plurielle. La chercheuse Emmanuelle Pouydebat remet en cause...
La plage de Yalimapo, dans l’ouest de la Guyane, est l’un des principaux sites mondiaux de ponte de la...
En pleine saison des amours, ces deux mâles se battent pour remporter l’affection de toute la harde de femelles.
Les serpents ne sont pas connus pour leur instinct maternel mais le serpent à sonnette fait exception à la...
Découverte des habitats et modes de vie des dinosaures, qui ont régné il y a plus de 250 millions...
Origine, standard, personnalité, aptitudes, éducation, santé, hygiène, comportement, choix du chiot. Le Husky Sibérien : De tous les chiens...
Dans un environnement différent, les gazelles Dorcas partagent leur territoire avec renards, lapins, reptiles et plus de 100 espèces...
Quelque part au Nord de l’Islande, une petite fille voit débarquer sur une grève un ours polaire épuisé de...
Réputé vorace, cruel, destructeur, sanguinaire et même amateur de chair humaine, le loup terrifie l’homme depuis la nuit des...
Un reptile particulièrement bizarre…
Si l’histoire de la domestication du chien est souvent connue, celle du chat est longtemps restée un mystère. Pourtant,...
Les loups pêcheurs du Canada, aussi appelés loups marins, représentent une des nombreuses facettes fascinantes de la biodiversité canadienne....
La région de Savuti, au Botswana, concentre une foule de prédateurs forcés de coexister. A chaque espèce ses techniques...
Avec le meilleur camouflage d’Amérique du Nord, des orteils couverts d’écailles et une vitesse de pointe de 37 km/h,...
L’aventurier et spécialiste des animaux, Donald Schultz, est en Australie où il se trouve face aux créatures les plus...
À quelques heures de voiture de Johannesburg, la soigneuse animalière d’origine autrichienne Hildegard Pirker abrite dans les enclos d’une...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site